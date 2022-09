Bastings deed een experimentje in de kleedkamer van Trappers: ‘Ik was benieuwd wat er zou gebeuren’

Vorige week vrijdag mocht Mickey Bastings nog één keer het ijs op, voorafgaand aan de openingswedstrijd van Trappers in de competitie. De 30-jarige Tilburger mocht over de rode loper naar de middenstip, waar hij door de clubleiding werd bedankt voor bewezen Trappers-diensten en de zilveren clubspeld kreeg opgeprikt.

Quote In het technisch platform ben ik vooral een soort tussenper­soon tussen het team en het bestuur Mickey Bastings

,,Dat was mooi en raar”, vertelt Bastings. ,,Jarenlang heb ik wedstrijden gespeeld op dat ijs met al dat publiek. En nu wist ik dat dit de laatste keer zou zijn.” Een afscheid van de club was het niet, want die heeft hem al binnengehengeld als lid van de technische commissie. ,,Ik praat bijvoorbeeld mee over de doorstroming vanuit de jeugd naar het eerste team, maar ik ben ook vooral een soort rechterhand van technisch manager René de Hondt, vooral als een soort tussenpersoon tussen het team en het bestuur. Ik ga met jongens in gesprek als het wat stroef loopt en hou een vinger aan de pols. Dat soort dingen.”

Vrijheid

Hij ziet zichzelf ook nog weleens jeugdtrainer worden. ,,Ik heb daar al weleens kort over gesproken met Bjorn Willemse, om hem te gaan assisteren bij het team van zijn zoontje. Dat lijkt me leuk, maar ik wil eerst even genieten van mijn vrijheid na al die jaren vol op het ijshockey gericht te zijn en talloze uren in de bus naar uitwedstrijden te hebben gezeten.”

Quote Als captain moet je ook een jongen aanspreken als hij te veel voor zichzelf aan het spelen is Mickey Bastings

Bastings heeft wel zo zijn ideeën over wie hij als ideale opvolger ziet als captain van het vaandelteam. Namen wil hij niet noemen. ,,Wat daarbij belangrijk is? Je moet van jezelf laten horen in de kleedkamer. Als het goed gaat en als het slecht gaat de juiste dingen zeggen. Verder moet je ervoor zorgen dat je als team één front vormt, dat je echt samen strijdt. Een speler aanspreken als hij te veel voor zichzelf aan het spelen is. Maar ook eens een groepsactiviteit organiseren buiten het ijs, of samen uit eten. Dat teamgebeuren mag niet onderschat worden. Als de verschillen sportief gezien niet heel groot zijn, wint het beste team.” Ook moet een captain een voorbeeld zijn voor jonge spelers, vindt Bastings. ,,En ook gesprekjes voeren met die jongens.”

Ivy en Diederick

Hij stak veel op van zijn voorgangers met de C op het tenue, Ivy van den Heuvel en Diederick Hagemeijer. Maar voor Bastings viel het niet altijd mee om veel aan teambuilding te doen. ,,Ik ben twee jaar captain geweest waarvan anderhalf jaar in coronatijd. Het grootste deel daarvan mochten we niet eens samen omkleden en douchen.”

Experimentje

Toen hij vorig seizoen voor zichzelf had besloten dat hij zou gaan stoppen, besloot Bastings af en toe iets uit te proberen in de kleedkamer. ,,Normaal gesproken sprak ik het meest in de pauzes tussen de periodes in. Maar toen dacht ik: laat ik eens niks zeggen en kijken wat er gebeurt. Sommige jongens stonden toen op. En ik denk dat Doug Mason nu aan het kijken is wie het nu het beste oppakt. Daarom snap ik wel dat hij even heeft gewacht met het aanwijzen van een nieuwe captain, al zal hij er nu toch wel zo ongeveer uit zijn, vermoed ik. In principe lijkt het mij het mooist als het een jongen is die uit de eigen jeugd en hele organisatie komt. Maar als een van de imports die leidersrol het beste oppakt, dan moet dat ook kunnen, vind ik.”

Trappers speelt vanavond om 20.00 uur een thuiswedstrijd tegen Diez Limburg en gaat zondagmiddag op bezoek bij IceFighters Leipzig.