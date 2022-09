BCH wil na degradatie razendsnel terug naar eerste divisie: ‘Dit is even wennen’

Lang geleden, begin jaren negentig, veroverde BCH tot tweemaal toe de landstitel. De tijden zijn veranderd, want de Bossche badmintonclub degradeerde afgelopen seizoen naar de tweede divisie. Iets wat trouwens al een aantal jaren in de lucht hing. Het stapje terug is even wennen, zeker óók voor vaste waarde Maureen Tan.

De zweetdruppels gutsen in brede banen vanaf haar gezicht naar beneden. De vergelijking met een alsmaar woester wordende rivierstroom met meerdere aftakkingen dient zich spontaan aan. Tan(34) -Mau voor intimi- komt en gaat.

Elke shuttle die dreigt te landen op haar eigen helft dient vanzelfsprekend te worden onderschept en teruggebracht naar de overzijde. Iets waar de ervaren badmintonster dikwijls in slaagt. „Het terugbrengen zit met name in de single besloten in mijn spel. Ja, ik hou van de rally. Ik ben niet iemand die radicaal voor de aanval kiest. In de meeste gevallen wacht ik liever geduldig mijn kans af”, geeft Tan later prijs, als het racket weer is opgeborgen. „Ik ben niet meer de jongste, maar met mijn conditie is weinig mis.” Ze is een van de dragende krachten van BCH, en dat al vele jaren.

Op badmintongebied heeft ze al het een en ander meegemaakt. In haar geboorteplaats Almere maakte Tan op zesjarige leeftijd kennis met de sport. BV Almere bleek gelijk een goede leerschool; haar talent kwam vrij snel boven water drijven. Vijf jaar later verhuisde ze naar Capelle aan den IJssel, waardoor ze tevens veranderde van club. In eerste instantie kwam ze in Rotterdam bij BCR’91 terecht, gevolgd door drie seizoenen bij het Haagse DKC.

Ondertussen was ze ook al doorgedrongen tot de nationale jeugdselectie. „Klinkt misschien vreemd, op m’n zestiende ben ik gestopt met badminton. Tijdelijk of voorgoed, dat wist ik toen nog niet. De belangrijkste reden was dat de combinatie met school niet soepel verliep”, lepelt Tan op. Na de middelbare school ging ze zich volledig storten op haar studie sociologie. „In 2010 ben ik naar Den Bosch verhuisd. En verhip, opeens kreeg ik weer zin om te gaan badmintonnen. Ik begon in het tweede, het jaar erop speelde ik in het eerste team. Dat is tot op de dag van vandaag zo gebleven.”

Vorig seizoen

Vorig seizoen degradeerde BCH uit de eerste divisie, nadat de club jaren achtereen in de onderste regionen was blijven hangen. Naaste concurrent Velo-3, dat zich wél wist te handhaven, had in de eindrangschikking slechts drie puntjes méér. „Dit is even wennen. Hopelijk keren we snel terug naar de eerste divisie.”

Een flinke aderlating is wel dat BCH in de tussentijd drie basisspelers is kwijtgeraakt: Katinka Moers, Kyle van der Vliet en Finn Lavalette. „Daardoor zijn we vooral in de breedte een stuk kwetsbaarder geworden. In feite komt het erop neer dat we ons geen ziektes en blessures kunnen veroorloven”, onderstreept trainer-coach Jeroen van Dalm(57) die overigens indertijd deel uitmaakte van het kampioensteam van BCH. Naast Tan bestaat het huidige basisteam uit Nienke Kwakkenbos, Tim Croesen, Balder Veerkamp en Patrick Boer. „Sommige concurrenten waarmee we nu te maken krijgen, zijn lagere teams van grote clubs. Denk aan Amersfoort-4 en Almere-5. Ze hebben het grote voordeel dat ze altijd wat kunnen schuiven met spelers”, besluit Van Dalm.