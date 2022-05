BE'79: Een prachtseizoen met mogelijk play-offs als beloning

BE’79 is de grote verrassing in de eredivisie zaalvoetbal. Vrijdagavond moet bij HV/Veerhuys de bekroning op een prachtseizoen volgen als de promovendus zich voor de play-offs plaatst. Winst is daarvoor noodzakelijk.

,,Een seizoen om nooit te vergeten en vrijdagavond kunnen we het helemaal onvergetelijk maken”, glimlacht kind van de club Piet Adams (35). Voor de Tilburger komt het niet helemaal een verrassing. ,,Ik wist dat we een sterk team hadden omdat we in het verleden in de strijd om de KNVB -beker van ploegen uit de eredivisie hadden gewonnen. Dit is ons eerste volle seizoen op het hoogste niveau dus het was afwachten of we wekelijks goed zouden presteren. We hebben natuurlijk ook mindere wedstrijden gehad.”

Desondanks overheerst bij de veel scorende puntspeler tevredenheid. ,,Het hele seizoen overziend hebben we het geweldig gedaan. Hopelijk wordt dit beloond met een plaats in de play-offs. Daarvoor is een overwinning nodig en dat zal moeilijk genoeg worden tegen een ervaren ploeg als HV/Veerhuys. We leven er enorm naartoe.”

Geweldige sfeer

Het zaalvoetbal leeft als nooit tevoren in Berkel-Enschot en omgeving. Adams ziet dat er mooie dingen staan te gebeuren als deze lijn zich voortzet. ,,Ieder thuisduel zit sporthal ‘t Ruiven goed vol. Er zijn niet veel clubs in de eredivisie waar zo’n sfeer op de tribune en hal heerst. Bovendien niet onbelangrijk dat het na iedere wedstrijd in de kantine enorm gezellig is. Ook naar verre uitwedstrijden gaan de trouwe volgers mee. Dat geeft ons iedere keer weer een extra boost. We hebben vrijdagavond in Hoorn de steun van een extra bus met supporters.”

De nieuwe competitieopzet die de KNVB dit seizoen voor het eerst via het bureau Hypercube introduceerde, blijkt een enorm succes. Adams: ,,Bijna iedereen speelt ergens voor, de kampioenspoule speelt om de play-offtickets. Hoe hoger je eindigt, hoe later je instroomt. Als je de winnaar bent van poule B (‘degradatiepoule’) verdien je ook een plek bij de laatste zeven die spelen om de titel. Uniek volgens mij. De rest van poule B speelt om lijfsbehoud dus ook die wedstrijden gaan vaak nog ergens om. Ook zijn de tegenstanders na de splitfase meer aan elkaar gewaagd, dat komt ten goede aan de spanning en het niveau.”

Quote Elk jaar zijn we beter en beter geworden met als gevolg dat we nu in de top van Nederland spelen. Dat maakt me als speler en als mens ontzettend trots Piet Adams

Megastappen

De gymleraar speelt zijn hele zaalvoetballeven al voor de Berkel-Enschotse formatie ,,We hebben megastappen gemaakt toen we een aantal jaren geleden richting de top gingen. Zowel als selectie, maar ook als club. Elk jaar zijn we beter en beter geworden met als gevolg dat we nu in de top van Nederland spelen. Dat maakt me als speler en als mens ontzettend trots.”

Adams verkoos enkele jaren geleden de zaal boven het veld waar hij via LONGA, FC Tilburg en UNO Animo uiteindelijk in de Belgische Kempen bij het derde provinciaal spelende KFC Poppel belandde. ,,Volgend jaar stop ik definitief met veldvoetbal om me volledig op de zaal te focussen. Daar ga ik door tot ik erbij neerval, haha. De combi zaal, veld en een kleine thuis is niet te doen. Daar komt ook nog bij dat we in de nieuwe competitieopzet regelmatig op zondag spelen. Dat is wel jammer, ook zaalvoetbal in de top hoort op de vrijdagavond thuis.”