BE'79 loopt onnodig schade op in strijd richting play-offs: nog twee finales om eindronde te bereiken

Voor rust was het een gelijkopgaande strijd met kansen over en weer. Uiteindelijk was het drie minuten voor rust dat de thuisploeg een 1-0 voorsprong nam. Dat was tevens de ruststand. De beloning voor de bezoekers kwam negen minuten na rust. Piet Adams liet de verdiende 1-1 aantekenen. Vier minuten later leidde een discutabel doelpunt van de Amsterdammers tot commotie. De bal was volgens de bezoekers over de achterlijn geweest, maar de arbitrage keurde de treffer goed, 2-1. Met nog ruim drie minuten te spelen wisselde BE'79-coach Jeroen Hakkens zijn doelman Dennis Kapteijns in voor een vijfde veldspeler. Het leidde uiteindelijk tot niets.