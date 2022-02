BE’79 begint zonder druk aan de kampioenspoule: ‘Maar wel meteen een belangrijke wedstrijd’

Met een uitwedstrijd tegen Volendam beginnen de zaalvoetballers van BE’79 uit Berkel-Enschot vrijdagavond aan de kampioenscompetitie in de eredivisie. De doelstelling is al bereikt en is nu bijgesteld, vertelt John Adriaansen, die zowel assistent-trainer als bestuurslid technische zaken is.

De beste acht ploegen van de eredivisie gaan strijden om de titel, de andere acht tegen degradatie. Het duurde lang tot jullie zeker waren van een plek bij de beste acht.

Adriaansen: ,,Ja, pas op de laatste speeldag lukte dat. We waren de competitie heel goed begonnen, maar daarna verloren we vijf keer op rij, zodat we die laatste wedstrijd moesten winnen om het te redden. Gelukkig gebeurde dat ook, met de nodige moeite.”

Op de slotdag, op bezoek bij Den Haag, hadden jullie wel speciale hulp nodig om je te plaatsen voor de kampioenscompetitie.

,,We hadden wat blessures en toen heeft onze coach Jeroen Hakkens meegedaan. Hij heeft op hoog niveau gespeeld en zelfs het Nederlands team gehaald. Eigenlijk was hij gestopt als speler, maar nood breekt wetten. We stonden 3-1 achter en vervolgens maakte hij de 3-2 en 3-3. En we wonnen met 3-5. Dus hij heeft ook nog eens een grote bijdrage gehad. Maar het blijft in principe bij die ene wedstrijd. Wij vinden het als club niet wenselijk als de coach meevoetbalt.”

Jullie doelstelling voor het seizoen was handhaving. Dat kan niet meer mis nu je in de kampioenspoule zit. Wat is nu het doel?

,,Er doen acht ploegen mee; de bovenste twee plaatsen zich automatisch voor de halve finale van de play-offs. Nummer drie tot en met zes moeten een tussenronde spelen. Daar gaan we voor. Dan moeten we twee ploegen in zien te halen. Naar mijn mening zouden dat Volendam en ‘t Veerhuys moeten zijn. De afstand tot de echte top is nog te groot.”

De eerste wedstrijd, vrijdag op bezoek bij Volendam, is meteen een heel belangrijke dus.

,,Ja, zeker omdat we de helft van de punten van de reguliere competitie meenemen. Wij beginnen de kampioenspoule als hekkensluiter met acht punten, ‘t Veerhuys heeft er negen en Volendam tien. Dus als we vrijdag winnen, staan we al niet meer onderaan.”

Zijn jullie, nu handhaving een feit is, al bezig met de samenstelling van de selectie voor volgend seizoen?

,,We kijken altijd wel naar de iets langere termijn. Omdat we onze ploeg graag een regionaal karakter willen laten houden, trainen sinds ongeveer zes weken drie jongens mee met de eerste selectie. Dat zijn Ramon Dekkers die op het veld voetbalt bij SVSSS in Udenhout, Steven van Riel van ‘t Zand en ook Amin El Allouchi. Die laatste jongen speelt in ons tweede team en is een broertje van de bekende zaalvoetballer Najib El Allouchi.”

Jij bent assistent van hoofdtrainer Jeroen Hakkens, maar als bestuurslid technische zaken ook zijn baas. Werkt die constructie wel goed?

,,We hebben heel goed contact onderling en vullen elkaar goed aan. Jeroen is 38, ik 54 jaar. Hij heeft vaak de behoefte om te sparren over de ploeg en dan kan hij altijd bij mij terecht.”

Wanneer is jullie eerstvolgende thuiswedstrijd?

,,In de kampioenspoule speelt iedereen een keer thuis en uit tegen elkaar; in totaal zijn dat veertien speelronden. Volgende week vrijdag komt titelkandidaat FC Eindhoven om 20.30 uur op bezoek in 't Ruiven. Dat wordt lastig voor ons, maar gelukkig mag er dan eindelijk weer publiek in de hal. Die steun kunnen we goed gebruiken.”