BE’79 blijft dromen van de play-offs, terwijl FCK De Hommel moet vrezen voor nacompetitie

Tevredenheid alom in – en rondom de kleedkamer van de formatie uit Berkel-Enschot. De beoogde zesde plaats die recht geeft op een plaats in de eindstrijd lijkt nu met nog vier duels voor de boeg, bereikt gaan worden. Verdediger Romano ter Linden lachte in de catacomben van De Maaspoort van oor tot oor. ,,Deze winst geeft een extra ontlading bij ons”, stelde de Eindhovenaar tevreden vast. ,,Een bonus want wij moeten punten pakken tegen ploegen als RKAV Volendam en HV/Veerhuys. Ik denk dat we vandaag verdiend hebben gewonnen op basis van inzet en discipline.”

In het eerste seizoen in de eredivisie is de doelstelling van handhaving bijgesteld naar het bereiken van de play-offs. Ter Linden: ,,We hebben nu alles in eigen hand. De laatste wedstrijd komen we Veerhuys tegen. Dan zal het gaan spannen. Misschien dat we in de laatste vier duels her en der nog wat punten kunnen snoepen. Dat zou helemaal perfect zijn.”

Het begin was duidelijk voor FCK De Hommel. Aan de 1-0 voorsprong van Ismail Ouaddouh werd geen vervolg gegeven. Appie Marouane tekende voor de 1-1. Nog voor de pauze pakte FCK een verdiende 2-1 voorsprong door Anoaur Boukhari. Na de pauze zakte het als een plumpudding in bij de Bosschenaren. Een herboren BE’79 kwam via Reggy Elias op 2-2. Nog eenmaal richtte FCK De Hommel zich op via Kenan Koseoglu, 3-2. Via Reggy Elias, Joey van Hoof, Romano ter Linden en weer Reggy Elias liepen de bezoekers rap weg van de thuisploeg waar Anouar Boukhari bij zijn tweede gele kaart voortijdig van het veld moest.

Ondermaats, onsamenhangend

Aanvoerder Ismail Ouaddouh van FCK De Hommel baalde stevig na afloop. Het was de vijfde opeenvolgende nederlaag op rij voor zijn ploeg. ,,Vandaag hadden we ons veilig kunnen spelen richting de nacompetitie”, sprak de Utrechter teleurgesteld. ,,Het was deze keer ondermaats, te onsamenhangend en te weinig gespeeld vanuit het collectief. Uitgerekend tegen ploegen als BE'79 moeten we punten pakken. Het gaat de komende vier duels nog heel zwaar worden.”

De oorzaak is snel gezocht volgens de FCK-speler. ,,We lopen al weken op de laatste tenen. Als het dan mis gaat zoals vandaag dan moeten we de schuld bij onszelf zoeken. De selectie is te smal. Dat zal volgend seizoen anders moeten. Bij mezelf krijgt mijn enkel ook geen gelegenheid om te genezen. In het begin van het seizoen waren we compleet en dan kunnen we van iedereen winnen. Het beste voorbeeld is denk ik toen de winst op Hovucubo.”