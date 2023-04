BE’79 met oud-profkeeper Ruud Swinkels dicht bij de top: seizoen FCK De Hommel is voorbij

Met nog vier duels in de kampioensgroep te gaan en elf punten voorsprong op FCK De Hommel lijkt een plaats in de kwartfinale van de play-offs voor de Berkel-Enschotse formatie slechts een formaliteit. Weer een stapje hogerop nadat de ploeg van coach Jeroen Hakkens zich vorig seizoen via de achterdeur toegang verschafte tot de beste acht.

Ruud Swinkels

Dat gebeurde vrijdagavond in een perfecte ambiance. Een klaterend applaus na het laatste fluitsignaal gaf aan hoe het supportersgilde van de geel-zwarten tegenwoordig over de prestaties van hun favorieten denkt. De laatste weken is oud-prof Ruud Swinkels een opvallende verschijning in sporthal ‘t Ruiven. De voormalige doelman van onder andere Willem II en FC Eindhoven vervangt de geblesseerde goalie Dennis Kapteijns en doet dat op een manier zoals het in de ruim driehonderd KKD-duels ook ging. Betrouwbaar en zonder franje.

Quote Aan positio­neel meespelen moet ik nog wennen Ruud Swinkels

Al was het even wennen voor Swinkels, het keepen op het veld of in de zaal gaat maar om één ding en dat is ballen tegenhouden. ,,Zo simpel is het in essentie”, verklaarde de inmiddels 36-jarige Swinkels tevreden. ,,Natuurlijk gaat het ook om positioneel meespelen en daar moet ik nog wel even aan wennen. Daarnaast ben ik in de zaal nog geen meevoetballende keeper wat ik op het veld nog wel eens wil doen.“

De geblesseerde Kapteijns (scheurtje in de enkelband, red.) keek vanaf de tribunes goedkeurend naar de verrichtingen van zijn stand-in. ,,Ruud is de laatste drie wedstrijden een vervanger gebleken waarop je kunt rekenen. Ondanks dat hij nog maar weinig ervaring in het zaalvoetbal heeft, staat hij er toch. Ik hoop er over enkele weken weer bij te zijn. Waarschijnlijk weer op 12 mei als we naar FC Marlène gaan.“

Esperanza Pelt

Swinkels, tegenwoordig op het veld uitkomend voor de Belgische derdeklasser Esperanza Pelt: ,,Ik heb bij aanvang van dit seizoen een keer op de reservebank gezeten. Als Dennis terug is doe ik weer een stapje terug. Volgend seizoen was ik van plan ook in de zaal gaan spelen. Het is nu alleen een half jaar eerder gebeurd.“

Voor FCK De Hommel lijkt het seizoen nu al voorbij. Vorig jaar geraakten de Bosschenaren nog aan bij de beste vijf en daarmee in de eindronde. ASV Lebo was toen uiteindelijk te sterk. ,,Het heeft dit seizoen bepaald niet meegezeten”, oordeelde coach Piet Gabriëls na afloop teleurgesteld. ,,Sterkhouders die tussentijds zijn vertrokken, geblesseerden en spelers die tussentijds afhaakten. Het seizoen is voor ons nu voorbij zonder dat we iets hebben kunnen betekenen. Ik kan je beloven we komen volgend seizoen sterker terug dan ooit.”

Hattrick Ramon Dekkers

De bezoekers begonnen sterk aan het duel. Via twee treffers van Hicham Chatouani nam FCK voor rust een 2-0 voorsprong. BE’79 had het er aanvankelijk maar moeilijk mee. Zeker omdat FCK-doelman Coen Burg zowat alles tegenhield wat er ook maar in zijn buurt kwam. Nadat na de pauze FCK zonder wissels verder moest, was het snel gedaan. Ramon Dekkers (hattrick), Reggy Elias, Mo Marouane en Piet Adams bogen de 0-2 achterstand om naar een 6-2 voorsprong. Jason Tjien-Fooh bepaalde de eindstand op 6-3. Gabriëls: ,,Als we vandaag compleet waren geweest, had ik het nog wel eens willen zien.“

Volledig scherm BE'79 tegen FCK De Hommel. © Pix4Profs / Peter van Gogh