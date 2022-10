BE’79 piekt weer eens op het juiste moment: Reggy Elias geeft met twee treffers de toon aan

Tweevoudig doelpuntenmaker Reggy Elias nam zijn ploeg aan de hand mee. ,,Het ging wel lekker, ja”, pufte de trefzekere aanvaller na afloop. ,,We zijn de afgelopen weken in de beker tegen JCK en uit bij Volendam tegen een flinke mispeer aangelopen. We moeten niet denken dat we op halve kracht een wedstrijd kunnen uitspelen. Dan krijgen we het deksel op de neus.”

BE’79 bleef de afgelopen seizoenen steeds verbazen. ,,We zijn niet afhankelijk van één of twee uitschieters, maar doen het echt als team. We spelen voor het grootste deel ook al een aantal jaar samen, dat scheelt ook. En we kunnen in verschillende systemen spelen. In principe durven we best aan te vallen wat lang niet alle ploegen in de eredivisie doen, maar we kunnen als het nodig is ook goed verdedigen.”