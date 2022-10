BE’79 piekt weer eens op het juiste moment: Reggy Elias zet met twee treffers de toon

Tweevoudig doelpuntenmaker Reggy Elias nam zijn ploeg aan de hand. ,,Het ging wel lekker, ja”, pufte de trefzekere aanvaller na afloop. ,,We hebben de afgelopen weken in de beker tegen JCK en uit bij Volendam flinke klappen opgelopen. We moeten niet denken dat we op halve kracht een wedstrijd kunnen uitspelen. Dan krijgen we het deksel op de neus.”

Nadat de formatie uit Vlissingen na vijf minuten een 1-0 voorsprong had genomen, keerde het tij. Joey van Hoof bracht de thuisploeg na een kwartier langszij. Twee minuten later tekende Appie Marouane voor de verdiende 2-1- voorsprong.

Sublieme hakbal

Na rust kwam Elias nadrukkelijk in beeld. De technisch vaardige aanvaller maakte met een sublieme hakbal na een vrije trap de 3-1. Imad Kharichef schoot vanuit de tweede lijn snoeihard de 4-1 tegen de touwen. Toen Reggy Elias halverwege de tweede helft de 5-1 binnentikte, leek de strijd beslist. Toch kwam Groene Ster binnen twee minuten terug tot 5-4. Romano ter Linden maakte in de slotfase aan alle onzekerheid een einde: 6-4.

Quote Omdat mijn vader trainer is bij Berkdijk, ben ik teruggeko­men. Maar de zaal heeft mijn voorkeur Reggy Elias

Bij toeval kwam Elias (25) vijf jaar geleden in Berkel-Enschot terecht. ,,Ik speelde met een vriendenteam een oefenwedstrijd tegen BE’79. Met drie doelpunten viel ik kennelijk op. Van het een kwam het ander. Een tijdje na die wedstrijd werd ik gebeld door BE’79 om er te komen spelen.” Op het veld speelt Elias tegenwoordig bij vierdeklasser Berkdijk. ,,Ik heb een paar jaar in België gevoetbald. Omdat mijn vader trainer is bij Berkdijk, ben ik teruggekomen. Maar de zaal heeft mijn voorkeur.”

Elias maakte tot nu toe alle successen met BE’79 mee. ,,We moeten dit seizoen minimaal hetzelfde kunnen presteren als vorig jaar, toen we de de play-offs haalden”, aldus de topschutter (samen met Mo Marouane) van vorig seizoen. ,,Misschien zit er zelfs meer in het vat.“

Systemen

BE’79 bleef de afgelopen seizoenen steeds verbazen. ,,We zijn niet afhankelijk van één of twee uitschieters, maar doen het echt als team. We spelen voor het grootste deel al een aantal jaar samen, dat scheelt ook. En we kunnen in verschillende systemen spelen. In principe durven we best aan te vallen, wat lang niet alle ploegen in de eredivisie doen, maar we kunnen als het nodig is ook goed verdedigen.”