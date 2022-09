BE’79 staat nu écht op de zaalvoetbalkaart: ‘De beste bank van de eredivisie’

Met een thuiswedstrijd tegen streekgenoot FCK De Hommel begint BE’79 vanavond aan het tweede seizoen in de eredivisie. De stuntploeg van coach Jeroen Hakkens gaat weer voor een plaats in de play-offs.

BE’79-doelman Dennis Kapteijns (32) is blij dat het weer begint. ,,Eindelijk gaat het om de knikkers”, glimlacht de goalie die aan zijn zevende seizoen bij de zaalvoetbalformatie uit Berkel-Enschot begint. ,,Een voorbereiding is nodig om er weer te staan. Natuurlijk is het lekker en een heel ander gevoel als het er echt om gaat.”

Het goede gevoel van vorig seizoen met het bereiken van de play-offs, overheerst nog altijd. ,,We hebben onze huid duur verkocht. Als nieuwkomer de play-offs bereiken was natuurlijk fantastisch en ook wel het maximaal haalbare, denk ik. Dat maakt het voor nu ook wel lastig want we zijn geen underdog meer.”

Stappen gezet

Wil BE‘79 de echte top bereiken dan moeten er nog stevige stappen worden gezet. Volgens Kapteijns is dat voorlopig nog een brug te ver. ,,Dan moet je gaan denken aan grote sponsoren en sympathisanten die echt geld in de club steken zoals bij de huidige top-vier van de eredivisie.”

In Berkel-Enschot houden ze het voorlopig liever even bescheiden. ,,De vraag is of je dat als BE’79 zou willen en hoelang je dat vol gaat houden. Ik denk dat we als club goed bezig zijn. We spelen al jaren vanuit een sterk collectief met dezelfde kern waardoor het lastig is om van ons te winnen.”

Om zich volledig te concentreren op het topzaalvoetbal, stopte Kapteijns onlangs met veldvoetbal bij het Belgische KFC Poppel. De inwoner van Sint-Michielsgestel gaat op een lager niveau keepen bij SCG’18. De jaren beginnen te tellen, weet Kapteijns. ,,Als ik in een vriendenteam speel, kan ik één of twee avonden in de week thuis zijn. Zaalvoetbal blijft voor mij belangrijker. Als keeper ben je in de zaal continue bezig met het lezen van het spel. Je moet steeds scherp blijven. Dat is met veldvoetbal veel minder.”

Keepersgilde

Mocht Kapteijns, eigenaar van een groothandel in speelgoed en feestartikelen, iets overkomen dan hoeft de Gestelnaar zich wat het zaalvoetbal betreft geen zorgen te maken. Het keepersgilde is bij BE’79 goed vertegenwoordigd. ,,Mijn inziens de beste bank van de eredivisie, hahaha. Pieter Grimmelius (32 interlands) is een van mijn stand-inns en verder kunnen we nog altijd een beroep doen op John Heijstek en oud-prof Ruud Swinkels (oud FC Eindhoven en Willem II). Ruud is lid geworden om in geval van nood te kunnen helpen.”

Met FCK De Hommel als tegenstander staan er vanavond in sporthal 't Ruiven (aanvang 20.30 uur) twee gelijkwaardige ploegen tegenover elkaar. ,,Wij zouden in het voordeel moeten zijn omdat wij op elkaar zijn ingespeeld en er maar twee spelers zijn vertrokken. FCK De Hommel heeft bijna een totaal andere selectie. Helaas missen we de man in vorm, Reggy Elias.“

BE’79: Dennis Kapteijns, Appie Marouane, Imad Kharichef, Joey van Hoof, Ramon Dekkers, Reggy Elias, Mohamed Marouane, Romano ter Linden, Piet Adams, Ruud Swinkels. Koen van Rooij, Badr Razzi, Jason van Dongen, Mathijs van Ingen, Jordy van de Minne. Nieuw: Adnane El Tarrahi (ZVG/Cagemax). Vertrokken: Denzel van Houtum (FC Eindhoven) en Kenneth van de Wiel (ZVS/Bodemflex). Coach: Jeroen Hakkens.