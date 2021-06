Beachvolleybalster uit Goirle heeft knop omgezet na ‘moeilijke situatie’ en droomt van derde Spelen

In haar hoofd had ze het al helemaal uitgetekend: nog één keer schitteren op de Spelen en het dan - in elk geval voor een tijdje - rustiger aan doen. Marleen van Iersel en Joy Stubbe waren in principe ook al zeker van plaatsing voor Tokio, maar toen werden de Spelen met een jaar uitgesteld en kwam daar dé verrassing: Stubbe besloot de stekker eruit te trekken en rust te nemen. Dat kwam wel even binnen bij Van Iersel, die het niet aan zag komen.