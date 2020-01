Bekeravontuur Heroes voorbij na thriller tegen ZZ Leiden

Uitslagen Dakar Rally, etappe 8: Van Kasteren verliest veel tijd, team Gonçalves trekt zich terug

13 januari De Nederlandse truckers blonken in de 8ste etappe van de Dakar Rally uit door afwezigheid in de top 10. Een sportief dieptepunt in de geschiedenis van de woestijnrally. De best geklasseerde Nederlander, Janus van Kasteren, had 51 minuten meer nodig dan ritwinnaar Andrey Karginov voor het ‘rondje rond de moskee’ van Wadi Al-Dawasir.