Bekerfinale voor Heroes Den Bosch in het hol van de leeuw

Vooraf was al bepaald dat er niet op neutraal terrein gespeeld zou worden, maar in de hal van een van de twee finalisten. Dit in de hoop dat er dan zoveel mogelijk toegangskaartjes verkocht worden.

Overigens is de wedstrijd op papier wel op neutraal terrein. Dit betekent dat vijftig procent van de tickets beschikbaar is voor fans van Donar en vijftig procent voor de fans van Heroes.

,,Wij gaan er alles aan doen om te zorgen dat er die twintigste maart een hele stoet bussen met Heroes-supporters van Den Bosch naar Groningen rijdt", zegt Heroes-clubeigenaar Bob van Oosterhout.

Mocht Heroes niet alle toegewezen kaartjes aan zijn eigen fans weten te verkopen, dan komen die weer beschikbaar voor Donar-aanhangers. ,,Natuurlijk hadden wij de finale veel liever in onze eigen Maaspoort gespeeld", geeft Van Oosterhout toe. ,,Maar de tijd dat Heroes met angstzweet op het voorhoofd afreisde naar wedstrijden in Groningen ligt al lang achter ons. Dit seizoen hebben we in de competitie zowel uit als thuis van Donar gewonnen.”

Heroes bereikte de bekerfinale door in de halve eindstrijd regerend landskampioen ZZ Leiden opzij te zetten. Na een 80-83-nederlaag in Den Bosch werd er in de Sleutelstad in een zinderende slotfase met 72-77 gewonnen. Donar bleef in zijn halve finale in een noordelijk onderonsje de baas over Aris Leeuwarden.

Nummer één tegen nummer drie

Met Heroes en Donar staan op 20 maart de huidige nummers één en drie van de BNXT League tegenover elkaar. Voor Heroes was de nationale beker (in 2016) ook de laatste prijs die de Bossche club won. Toen werd ZZ Leiden in Zwolle in een bloedstollende finale met 58-57 verslagen.

De finale van dit jaar zou aanvankelijk op zondag 13 maart zijn, maar is een week uitgesteld om een rechtstreekse uitzending door de NOS mogelijk te maken. Het aanvangstijdstip moet nog worden vastgesteld.