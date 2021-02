Belabberde eerste helft leidt tot derde seizoensnederlaag voor Heroes Den Bosch

Florian Rijkers (15) van Heroes Den Bosch is de jongste speler ooit in de eredivisie basketbal

24 januari Een bijzondere avond voor Florian Rijkers zaterdag in De Maaspoort. De 15-jarige basketballer uit Vught mocht in de thuiswedstrijd tegen The Hague Royals (92-46-winst) voor het eerst meedoen in de hoofdmacht van Heroes Den Bosch en kroonde zich daarmee meteen tot jongste speler ooit in de Nederlandse eredivisie basketbal.