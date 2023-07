Belgische Youtuber brengt Frans president Macron aan het lachen tijdens plotse ontmoeting in de Tour: ‘Gaat u klimmen?’

Softbal­sters deden Moergestel aan in hun promotie­tour door het land: ‘Laten zien wie we zijn en wat we kunnen’

De Nederlandse softbalsters willen niet alleen wat opsteken van de oefenreeks tegen Chinees Taipei, maar ook hun sport onder de aandacht brengen van het publiek. Moergestel was vrijdagnamiddag de derde stop in een toer van vijf wedstrijden verspreid over het land.