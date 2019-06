Benauwde zege hockeysters Oranje op Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland, de mondiale nummer zes, bleek een taaie tegenstander voor de ploeg van bondscoach Alyson Annan. In het eerste kwart kwamen de ‘kiwi’s’ een paar keer gevaarlijk voor het doel van keepster Anne Veenendaal, onder meer met twee strafcorners.

Hierna nam Oranje duidelijk het initiatief. Nederland kwam in het tweede kwart op voorsprong via spits Kelly Jonker; 1-0. Enkele minuten late verdubbelde Felice Albers de voorsprong; 2-0. Het betekende het eerste interlanddoelpunt voor de 19-jarige speelster van Amsterdam. Albers debuteerde op eerste pinksterdag in Oranje tijdens het duel met België.