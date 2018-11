Benito van de Pas toch weer in de wachtstand na snelle exit

Van de Pas had zich niet geplaatst voor dit toernooi, maar mocht toch meedoen omdat Mensur Suljovic zich wegens privéredenen afmeldde. De Tilburger moet nu afwachten wat enkele concurrenten presteren in Minehead; dan is pas duidelijk of Van de Pas na dit weekend tot de beste 32 spelers van de Order of Merit (wereldranglijst) behoort en daardoor een ticket voor het WK in Londen bemachtigt. Voordat dit toernooi begon, bezette ‘Big Ben’ de dertigste plaats op de Order of Merit.