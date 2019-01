Bertens komt weer naar Rosmalen

,,Libéma Open is het enige WTA-toernooi in Nederland. Het is daarom de enige mogelijkheid om voor eigen publiek te spelen, dat maakt het voor mij altijd speciaal om naar Rosmalen te komen’', aldus de 27-jarige Westlandse, die zich momenteel in Sydney voorbereidt op de Australian Open. Ze bereikte donderdag in de Australische stad de halve finales.