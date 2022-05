Beslissing in titelstrijd valt op laatste speeldag HC Tilburg, dat verliest bij Leonidas

Dit kalenderjaar was HC Tilburg vooralsnog onverslaanbaar met elf zeges op rij inclusief het duel voor de winterstop. Juist op het moment suprême, in de topwedstrijd tegen nummer drie Leonidas, ging het mis. Waar lag het aan? Was het de titelkoorts? Sloeg de spanning op de benen? ,,Zij komen twee keer in onze cirkel en het is meteen raak. Dan is het lastig hockeyen tegen een 2-0 achterstand”, antwoordde coach Ageeth Boomgaardt. ,,Leonidas is enorm effectief en beslist het op details.”

Iris Dominicus maakte de aansluitingstreffer in het tweede kwart. HC Tilburg vocht, kwam in de cirkel en kreeg kansen maar scoorde niet meer. Zo verloor HC Tilburg voor het eerst dit kalenderjaar en belangrijker nog: de koppositie. Boomgaardt: ,,Natuurlijk zijn we teleurgesteld, dat mag ook. Ik benieuwd hoe wij hiervan terugkomen.” Veerkracht is gevraagd.

De beslissing in de titelstrijd valt op de slotdag. HC Rotterdam ligt na de 0-1 zege bij MOP op pole position voor het kampioenschap en rechtstreekse promotie naar de hoofdklasse. Bij ingang van de winterstop stond het liefst acht punten voor op HC Tilburg. Dat voordeel verdampte al snel door de zegereeks van HC Tilburg en het eigen puntenverlies.

Nu is het gat weer twee punten in Rotterdams voordeel. Een gelijkspel op eigen veld tegen HBS kan voldoende zijn, als HC Tilburg thuis in dat geval niet van MOP wint. Dat zit zo: bij een gelijk puntenaantal (53 in dat geval) wordt eerst gekeken naar het aantal zeges; beide teams wonnen nu zestien keer. Bij een Tilburgse overwinning en Rotterdamse remise is HC Tilburg kampioen. Dan gelden het doelsaldo, doelpunten voor en onderling resultaat niet meer.

HC Tilburg gelooft nog in het kampioenschap, al is de kans klein. Boomgaardt haalde het voorbeeld van Real Madrid aan. De Madrilenen leken uitgeschakeld in de Champions League, maar bogen in blessuretijd de achterstand om in een 2-1 voorsprong. Na een doelpunt in de verlenging haalde Real Madrid de finale. ,,Hoe klein je kans ook is: je moet er altijd voor gaan”, zei de Tilburg-coach. Dat belooft een spannende slotdag te worden.

Scoreverloop: 16. Niessen 1-0, 19. Groenewold 2-0, 25. Dominicus 2-1.