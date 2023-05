Bewondering over comeback en record Jeffrey Herlings: ‘In de winter werd hij hier nog zoek gereden’

RKC heeft heel veel moeite met FC Groningen, maar wint door goal vlak voor tijd

Pas aan het einde van het duel met degradatiekandidaat FC Groningen leek het of RKC écht jacht maakte op een overwinning. Helemaal verdiend was het niet, maar daar maalde niemand in het Mandemakers Stadion om toen Michiel Kramer enkele minuten voor tijd een strafschop binnen schoot: 2-1.