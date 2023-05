Bier, champagne en een etentje: missie HC Tilburg geslaagd: ‘Nu geeft het pas lucht’

Het grote doel van HC Tilburg is ondanks een nederlaag bij HDM (2-1) bereikt: handhaving in de Tulp Hoofdklasse. De hockeysters hebben de klus geklaard, maar tot directe feestvreugde na afloop leidde het niet.

Geen vreugdetranen of -dansjes na het eindsignaal, maar eerst een kringgesprek om het verloren duel te bespreken. Nee, de euforie spatte er bij HC Tilburg niet meteen vanaf. ,,Bij mij hing zelfs nog even het gevoel van onzekerheid: hallo, zijn we nu veilig of niet? We wisten nog niet wat Bloemendaal tegen SCHC had gedaan, maar toen we hoorden dat ze hadden verloren, was ik in ieder geval heel erg blij”, zei Marloes Timmermans die een glimlach van trots niet kon onderdrukken.

Ook bij Jade Vermeer moest het besef van handhaving kort na de wedstrijd nog indalen. ,,Het is moeilijk om te schakelen van verliezen naar ineens te horen krijgen dat je veilig bent. Je wil in eerste instantie gewoon die drie punten pakken”, zei de verdedigster. ,,Dat besef duurt bij mij ietsjes langer. Soms moet ik er zelfs een nachtje over slapen, maar deze keer niet. Ik ben hartstikke trots op het team én superblij.”

Quote Ik heb tot op dit moment helemaal niet over handhaving nagedacht, ook al feliciteer­den sommige mensen mij al. Dan zei ik telkens: ‘Nee, nog niet.’ Jade Vermeer, HC Tilburg

Eigenlijk kon een week eerder de vlag al uit na het gelijkspel tegen Amsterdam (0-0). De voorsprong groeide daardoor tot zes punten op nummer tien Bloemendaal. Maar in theorie waren de play-outs nog mogelijk voor de hockeysters. Zij zouden zelf twee keer moeten verliezen en de uitslagen van de concurrentie moesten in hun nadeel uitpakken.

Een slag om de arm

Daardoor hielden ze op de Oude Warande een slag om de arm. ,,Ik durfde het nog niet te geloven, omdat het nog niet zeker was. Als je dan gaat rekenen en kijken wie tegen wie moet, dan wil je het zeker weten", stelde Vermeer. ,,Ik heb eigenlijk tot op dit moment helemaal niet over handhaving nagedacht, ook al feliciteerden sommige mensen mij al. Dan zei ik telkens: ‘Nee, nog niet.’ Nu geeft het pas lucht.”

Timmermans wilde ook nog niet te ver op de feiten vooruitlopen, maar voelde ‘stiekem’ wel dat de buit binnen was. De selectie had al een etentje gepland met de gehele selectie en staf om het te vieren. ,,Ja, je gaat manifesteren als je zoiets plant”, glunderde de middenvelder. ,,Toch durf je het nog niet hardop uit te spreken. Het zal toch niet dat dit seizoen net zo bizar zou eindigen als vorig jaar? Gelukkig hadden we het zelf in de hand.”

Volledig scherm Marloes Timmermans in gesprek met de scheidsrechter tijdens het duel met HGC. © Pro Shots / Shane Winsser

Bier en champagne

De ploeg kan inmiddels opgelucht ademhalen. Eén speelronde voor het einde is het doel gehaald. ,,Ik ben supertrots op de meiden. Dit is hartstikke knap”, jubelde hoofdcoach Ageeth Boomgaardt, die na het gelijkspel tegen Amsterdam voelde dat 24 punten genoeg zouden zijn. ,,Maar je mag er niet vanuit gaan.”

Dus wilden ze tegen HDM 'gewoon’ winnen. Dat lukte niet. De thuisploeg kwam op voorsprong via Faye Janse, waarna Mikki Roberts vlak voor rust uit een strafcorner de 1-1 maakte. Uiteindelijk won HDM door een snoeiharde strafcornerrebound van Jip Dicke. Maar de nederlaag was al snel naar de achtergrond verdrongen. Ze proostten met elkaar en de champagne werd in de kleedkamer ontkurkt. Het feest kon worden gevierd. De missie is geslaagd.

HDM - HC Tilburg Scoreverloop: 10. Janse 1-0, 30. Roberts (sc) 1-1, 41. Dicke (sc) 2-1

Strafcornerverhouding: 3-6

Groene kaarten: Vermeer (HC Tilburg)

Hoofdrol Rik Gosens bij klinkende zege HC Tilburg Rik Gosens verdubbelde tegen Cartouche zijn doelpuntenproductie dit seizoen en had met zijn twee rake strafcorners een belangrijk aandeel in de klinkende zege van HC Tilburg (0-3). Maar het was Miel van den Heuvel die de score opende voor de ploeg van Dennis Dijkshoorn. Een paar minuten later sloeg Gosens voor het eerst toe vanaf kop cirkel om vervolgens in het derde kwart zijn tweede strafcorner te benutten en de 0-3 te maken. Dijkshoorn was trots op de klinkende zege. ,,We hebben drie kwarten gedomineerd, maar in het laatste kwart mogen we wel met meer lef spelen. Maar we hebben een topprestatie geleverd tegen een ploeg die nog wel ergens voor speelt, lijfsbehoud.” HC Tilburg blijft zesde in de promotieklasse. De vijfde plek is het doel, stelde Dijkshoorn. ,,In theorie zijn we eigenlijk al uitgespeeld, maar het is mooi om te zien dat de jongens gretig blijven, de motivatie en drive hebben om er voor te gaan. Dat siert de jongens.” Zondag komt nummer twee Nijmegen op bezoek. ,,Als de groep gretig blijft, kunnen we mooie dingen laten zien.”