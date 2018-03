'Bij Blue Devils denken ze geen kans te hebben tegen Trappers'

Reportage Sanne Voets pakt zilver op háár Indoor Brabant

8:45 Koningin van para-dressuur, Sanne Voets (31), zet haar sport in de schijnwerpers. Nog geen twee minuten nadat Sanne Voets in de Peelhal een uitgebreide demonstratie heeft gegeven over aangepast dressuurrijden (para-dressuur), moet de Berghemse amazone alweer de piste in voor haar wedstrijd. Op háár Indoor Brabant.