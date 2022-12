Bij een winnend Volley Tilburg krijgen de jonkies de kans

Volley Tilburg beleefde afgelopen zaterdag een succesvolle avond in sporthal T-Kwadraat in Tilburg. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen met 3-0. Naast dit succes liet de Tilburgse volleybalvereniging zien ook oog te hebben voor de ontwikkeling van jeugdige volleybaltalenten.

Het Tilburgse eerste herenteam is bezig aan een mooie decembermaand. Afgelopen donderdag werd MKB Accountants/VCV met 3-1 aan de kant gezet. Zaterdag werd er overtuigend met 3-0 (25-20, 25-15, 25-23) afgerekend met Compaen. Hiermee behouden ze de eerste plaats in de topdivisie B.

,,We hebben echt een goede ploeg en willen kampioen worden”, zei een tevreden trainer Martijn Musters. ,,Daarmee leggen we onszelf druk op, waar we ons elke wedstrijd zo snel mogelijk onderuit moeten spelen.” 2022 zou zomaar een mooi einde kunnen hebben voor de volleyballers uit Tilburg. Op dinsdag 20 december spelen ze voor de beker tegen eredivisionist VCN. ,,We kijken daarnaar uit, ook om ons eens in een echte wedstrijd te meten met een club uit het rechterrijtje van de eredivisie. We hopen dat de sporthal dan goed vol zit.”

Volledig scherm Joeri Polman (rechts) wint met Volley Tilburg met 3-0 van Compaen. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Musters is niet alleen tevreden over de uitslagen. Ook het kunnen inbrengen van jonge talenten als Mathieu Winters (19) en Luuk Koolen (17) noemt hij positief. ,,Ik ben wel echt trots dat jonge jongens van de club het vertrouwen van de ploeg krijgen. Prestatie is leuk, maar de doorontwikkeling van talenten is ook waarvoor je trainer bent.”

Jonge, nieuwe speelsters

Ook bij het eerste vrouwenteam van de Tilburgers is er naast de wil om te presteren oog voor de jeugd. Het team van trainer Dennis Gelissen won zaterdagavond in een spannende wedstrijd met 3-0 (25-22, 25-22, 31-29) van Laudame Financials VCN. Het Tilburgse team heeft dit seizoen een aantal jonge, nieuwe speelsters aan de selectie toegevoegd.

Volledig scherm De 16-jarige Noor Goossens is dit seizoen aan de selectie van Volley Tilburg toegevoegd. © Jules van Iperen/Pix4Profs

Noor Goossens (16) is één van hen. ,,Aan het begin dacht ik wel ‘Wat doe ik hier?’, want ik had nog nooit op zo’n hoog niveau gespeeld. Ik voelde me snel thuis, omdat iedereen heel aardig is.” Paula Schellekens (22) beaamt dat de nieuwe speelsters goed in het team passen. ,,Ik kom zelf ook echt uit de club en was bijna achttien toen ik naar het eerste kwam. Dus ik weet hoe belangrijk het is dat er speelsters zijn die je een beetje opvangen, vertrouwen geven en helpen. Dus ik voel me daar echt wel verantwoordelijk voor en ik vind dat ook heel leuk.”

Ze merken dat het team steeds beter op elkaar ingespeeld raakt en minder wisselvallig is dan bij de start van de competitie. ,,Aan het begin was het echt even zoeken, maar nu vinden we elkaar steeds beter.” Het team staat nu in de middenmoot van de topdivisie B en kijkt graag omhoog. Daarnaast vinden ze de vereniging waar ze voor spelen erg gezellig. Schellekens: ,,Wat ik hier erg leuk vind, en dat zie je niet bij elke club: wij zitten altijd bij elkaar op de tribune en zijn hecht met elkaar.” Zaterdagavond juichten beide teams elkaar succesvol naar de overwinning.