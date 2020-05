Bij HC Den Bosch bedankte Hulsen vindt onderdak in België

Die club uit Edegem (bij Antwerpen) komt uit op het hoogste niveau in België. Hulsen (30) had ook aanbiedingen van Nederlandse clubs op zak. ,,Uiteindelijk ging het tussen een Nederlandse club en Royal Victory. Wat de doorslag heeft gegeven? Ik heb alles al wel meegemaakt in de hoofdklasse en een buitenlands avontuur lijkt me ook leuk. Ik kan mijn werk op het Koning Willem I College in Den Bosch gewoon blijven doen, dat is prettig. Bovendien ga ik een hockeyschooltje opzetten bij Royal Victory; het is qua leden de grootste club in België en ze hebben veel supporters.”