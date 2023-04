Bij HMC is het geloof in eigen kunnen onveranderd groot

De schakers van HMC zijn na één seizoen terug in de meesterklasse, het hoogste landelijke niveau. Dat is geen verrassing, want de Bossche schaakequipe stak in de eerste klasse B met kop en schouders uit boven de rest. „We willen straks ouderwets gaan voor een plek in het linkerrijtje.”

Pats! Boem! Het is begin april als Rob Schoorl enkele krachtzetten achter elkaar produceert in een stelling die voortkomt uit het Konings-Indisch. De 40-jarige HMC’er, afkomstig uit Zuidoostbeemster, hanteert de witte stukken tegen grootmeester Andrey Orlov. De tijdnoodfase, die dikwijls een hectisch verloop kent, is nog niet aangebroken maar duidelijk is dat de Rus zich niet happy voelt achter het bord. Na enig wikken en wegen besluit Orlov remise aan te bieden.

Egotrippen

„Dat deed hij niet op een nederige manier, hoor”, zegt Schoorl die afgelopen seizoen in het ‘HMC-shirt’ een puike score van zeven uit negen voor elkaar bokste. ,,Toch, als een grootmeester zoiets doet, weet je dat er iets aan de hand is. In een partij voor een persoonlijk kampioenschap of bij een individueel toernooi zou ik misschien hebben doorgespeeld. Los van het feit dat je van een grootmeester bij wijze van spreken twee of drie keer moet winnen, voordat je zo’n crack écht verslagen hebt. Maar dit was een teamwedstrijd uit de voorlaatste ronde, en nog wel tegen onze naaste concurrent Vianen. Dan ga je niet lopen freewheelen of egotrippen. Dus stapte ik vrijwel meteen na het aanbod af op teamleider Henk Burg voor het inwinnen van advies. Alleen al zijn mimiek zei genoeg: doen!”

,,Anders dan in de meesterklasse", vervolgt Schoorl, ,,zijn tegenstanders van dit kaliber in de eerste klasse redelijk zeldzaam. Dat bij HMC liefst drie van dat soort gasten rondlopen, zegt genoeg over ons eigen niveau.”

Quote Het zat soms een beetje mee, maar ontzettend veel mazzel heb ik nou ook weer niet gehad Twan Burg (33)

Schoorl doelt in volgorde van rating op Daniel Fridman, Antonios Pavlidis en Twan Burg. Drie grootmeesters die opmerkelijk genoeg een honderd procent score behaalden. „Ik heb zeven van de negen wedstrijden meegedaan. Het zat soms een beetje mee, maar ontzettend veel mazzel heb ik nou ook weer niet gehad”, onderstreept Burg. De 33-jarige voormalige Schijndelaar hoopt in juli hij mee te doen aan het NK om vervolgens een maandje later het vaderschap te omarmen.

Oók het team van HMC zélf won alle duels, wat en passant gepaard ging met het verzamelen van het hoogste aantal bordpunten binnen de gehele landelijke competitie.

Wet van Murphy

Thomas Mollema (26) is een andere basisspeler met een winnaarsmentaliteit. De Nijmegenaar is al geruime tijd actief als clubvoorzitter. „Vorig seizoen was de Wet van Murphy van kracht. Alles, maar dan ook alles, zat tegen, waardoor HMC na achttien seizoenen degradeerde uit de meesterklasse. We konden het gewoon niet geloven. Gelukkig is dat nu allemaal verleden tijd en kunnen we ons gaan focussen op het punt waar we vóór de degradatie stonden. We willen straks ouderwets gaan voor een plek in het linkerrijtje”, aldus Mollema. „En met wat extra versterking is het niet geheel ondenkbaar dat we dan zelfs mee gaan doen voor de titel.”