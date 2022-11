Bij Merlijn zijn nog geen actievoerders tegen het WK opgestaan, waar is de militante clubgeest van eind 1980 gebleven?

‘Confron­teer die biersmij­ter eens met het slachtof­fer’

Hinkend op krukken verliet Ajax-verdediger Owen Wijndal dinsdag Ibrox Stadium. In de klassieke burcht van Rangers FC was hij na een por in zijn rug uitgegleden op een hellinkje naast het doel; op een strook afgegraven gras, bedoeld voor waterafvoer, maar zodanig aangebracht dat de reclamewand beter zichtbaar is.

5 november