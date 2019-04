Bij titel Trappers pas later huldiging

Van Gerwen wint titel in Duitsland

28 april Wereldkampioen Michael van Gerwen heeft het German Darts Open op zijn naam geschreven. De Brabander was in de finale in Saarbrücken de als tweede geplaatste Brit Ian White duidelijk de baas. De nummer één van de wereld zegevierde met 8-3. Hij verdiende met deze triomf op de PDC EuroTour ongeveer 29.000 euro. White ging met omgerekend circa 11.500 euro naar huis. Voor ‘MVG’ was het zijn 31e titel op de Europese Tour.