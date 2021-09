Biljartkampioen Ludo Kools werd getroffen door een hartinfarct: ‘Ik dacht altijd dat ik gezond leefde en dan overkomt me dit’

tweede zege in vier dagen Herlings doet goede zaken in het kampioen­schap, maar: ‘Soms moet je eerlijk toegeven dat je niet de snelste bent’

8 september Een lachje kon er nauwelijks vanaf bij Jeffrey Herlings na zijn tweede GP-zege binnen vier dagen. De motorcrosser noteerde woensdag precies dezelfde score in Afyonkarahisar als zondag (1-2) en deed goede zaken in de titelstrijd, maar was allesbehalve te spreken over de baan. Bovendien, en daar kan hij nog slechter tegen, was hij niet de snelste.