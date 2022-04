Bittere pil voor dapper strijdend BE’79

Dat was voor coach Jeroen Hakkens het sein om de laatste acht minuten alle risico’s te nemen door doelman Dennis Kapteijns in te wisselen voor een vijfde veldspeler. Het had aanvankelijk meteen succes toen Kenneth van de Wiel een minuut later bij de tweede paal van dichtbij de 1-2 binnen schoot. Twee minuten later was het echter gedaan Slordig balverlies in de BE’79-defensie leidde de 1-3 in.