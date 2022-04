Bizarre blessure voor Heroes-basketballer Mike Carlson: ‘Ik kreeg morfine, maar zelfs dat hielp niet’

Mike Carlson kan het zelf nauwelijks geloven. Vrijdag speelde hij nog met Heroes Den Bosch in de verloren uitwedstrijd tegen Filou Oostende (100-69), drie dagen later ligt hij met een operatiewond van 35 centimeter in zijn bovenbeen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.