Bleeker en De Vries weg bij New Heroes, Jessey Voorn in beeld bij Bossche club

,,Wij hebben gekeken op welke posities we ons willen verbeteren en daar past een langer verblijf van Pim en Kevin niet in", zegt technisch manager Jos Frederiks.

Van de vier buitenlandse spelers van afgelopen seizoen wordt alleen met Keshun Sherrill nog onderhandeld over een eventueel langer verblijf. De andere drie (Norville Carey, Mike Miklusak en Malik Morgan) keren niet meer terug.

Jessey Voorn

Daarnaast is New Heroes in onderhandeling met Jessey Voorn. De 28-jarige international kwam afgelopen seizoen nog uit voor ZZ Leiden. Daarvoor speelde Voorn voor Zwolle, het Spaanse CB Canarias, Groningen en Amsterdam.