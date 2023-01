Blessure van acht weken kostte Noah Muller liefst 21 (!) wedstrijden bij Trappers

Clubs in ijssport­cen­trum Stappegoor snakken naar meer ijstijd, maar die ruimte is er niet meer

TILBURG - IJssport in Tilburg leeft als nooit tevoren. Steeds meer kinderen willen de volgende Lindsay van Zundert of Kilian van Gorp worden. De keerzijde: clubs kampen met te weinig ijstijd in ijssportcentrum Stappegoor.

11 januari