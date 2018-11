Blessuregolf bij New Heroes aan vooravond van cruciaal Europees duel: ook Van Oostrum afwezig

New Heroes moet het woensdag in de allesbeslissende wedstrijd in de FIBA Europe Cup, uit bij het Russische Avtodor Saratov, doen zonder Devon van Oostrum. De pointguard heeft zondag in het gewonnen uitduel met Feyenoord Basketbal een knieblessure opgelopen.

Hoe ernstig de kwetsuur van Van Oostrum is moet nog blijken uit een mri-scan. De 25-jarige Brit mist naast de wedstrijd van woensdag in elk geval ook het thuisduel met regerend landskampioen Donar Groningen van komende zaterdag.

Van Oostrum is de zoveelste speler van New Heroes die in de lappenmand terecht komt. De Bossche ploeg speelt al langer zonder captain Stefan Wessels (gebroken hand), Steven Cook (hersenschudding) en Jonathon Williams (kuitspierblessure).

Acht spelers

Coach Ivica Skelin heeft daardoor woensdag in Rusland de beschikking over slechts acht spelers. Die staan voor de zware taak om Saratov in eigen huis te verslaan.

Alleen bij dat resultaat verzekert New Heroes zich op eigen kracht van de volgende ronde in de FIBA Europe Cup.

Achterdeur

Bij een Bossche nederlaag in Rusland is er nog wel een ontsnappingsmogelijkheid via de achterdeur, maar daar durft bij New Heroes eigenlijk niemand op te rekenen. Dan zou het Israëlische Ironi Ness Ziona woensdag in Tsjechië moeten verliezen van het al uitgeschakelde BK Pardubice.

In dat geval gaan Saratov en New Heroes allebei verder, ongeacht hun onderlinge resultaat. De Tsjechen verloren tot dusver echter al hun voorgaande duels in groep D.

Deal

Als Ironi Ness Ziona wint in Tsjechië, zijn de Israeliërs sowieso verder en voegt alleen de winnaar van Saratov - New Heroes zich daar nog bij. Een deal met de Russen sluiten, om allebei verder te gaan en zo Ness Ziona te lozen, is niet meer mogelijk voor New Heroes.

Dat had alleen gekund als er vorige week in Den Bosch met groter verschil dan 102-87 gewonnen was van de Israeliërs. ,,Maar ik wil nooit dealen”, zei Skelin toen al. ,,We moeten gewoon op eigen kracht verder zien te komen.”

Lange reis