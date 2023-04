Blessures en achterstanden krijgen Gepidae niet klein, Tilburgse volleybalsters pakken titel

Het was geen gemakkelijk seizoen voor de volleybalsters van Gepidae. Bijna alle speelsters stonden wel een keer langs de kant met een blessure, maar op de laatste speeldag ging de ploeg uit Tilburg wel met de titel aan de haal in de promotieklasse B.

De spanning was voelbaar bij zowel de speelsters als bij coach Lars Tersluijsen op de slotdag van de competitie. Een zege op CVV-Spirit in Barendrecht volstond voor de titel. ,,In de eerste set voelden we dat we het moesten gaan doen”, zegt aanvoerster Demi Jacobs. Die set ging verloren. ,,Zij speelden heel sterk en wij waren zenuwachtig.” Pas aan het einde van de tweede set begon het te lopen en in het vervolg kwam Gepidae niet meer in de problemen. ,,De ontlading was groot. Ik stond te trillen op mijn benen van de adrenaline.”

Quote Ik dacht soms dat ze aan het testen waren met hoeveel ze achter konden staan om vervolgens toch nog de set te winnen Lars Tersluijsen, Gepidae

Het team maakte het zich afgelopen seizoen wel vaker lastig. ,,Ik dacht soms dat ze aan het testen waren met hoeveel ze achter konden staan om vervolgens toch nog de set te winnen”, vertelt Tersluijsen. Hij zag zijn ploeg soms met tien punten verschil achter staan. ,,Dat was niet bewust, maar we begonnen in sets pas laat te sprinten”, vult Jacobs aan. ,,Volley Tilburg-5 kon daarmee omgaan (de nummer twee won twee keer van Gepidae, red.), maar tegen de andere ploegen pakten we het op tijd op.”

Improviseren

Veerkracht is een kwaliteit van het team volgens de coach, die in zijn eerste jaar bij de ploeg meteen de titel pakte. ,,Bij veel teams wordt er op elkaar gemopperd als het tegenzit. Bij ons was dat niet het geval. De meiden beurden elkaar dan juist op en zeiden tegen elkaar: ‘de set is nog niet verloren’. De speelsters zijn ook heel divers. Ze weten wat er nodig is om op een andere positie te spelen.” Dat hielp bij het improviseren, want dat was regelmatig nodig. Op Jacobs en de Kroatische Lucija Vukov na zaten alle speelsters in de lappenmand.

Improviseren past ook wel bij een studentenvolleybalvereniging. Er zijn vaak wisselingen in de teams. Jacobs is één van de vier speelsters die ook vorig seizoen deel uitmaakte van het eerste team. De rest is nieuw, onder wie twee internationale studenten. De ploeg is afhankelijk van volleybalsters die studeren en dan de overstap naar Gepidae maken. Zo iemand was Vukov, ze sloot laat aan maar bewees snel haar waarde.

Scriptie

De volleyballers bij de club studeren of zijn recent afgestudeerd. ,,We hebben een aantal speelsters die al werken in ons team zitten. In principe kun je bij ons blijven spelen tot vijf jaar na je afstuderen”, zegt Jacobs. Ze komt oorspronkelijk uit Veldhoven en volgt de master medische psychologie aan Tilburg University. De 23-jarige is bezig aan haar derde seizoen bij de vereniging. ,,Dit jaar schrijf ik mijn scriptie en zit ik in het bestuur van Gepidae.”

Jacobs gaat nog zeker een seizoen door en hoopt in de derde divisie haar oude ploeg Nuvoc te treffen. Tersluijsen die tevens docent is op de Avans in Den Bosch is er dan niet meer bij. ,,Het is heel mooi om dit mee tean mogen maken, maar nu gaan ze een niveau hoger spelen. Daar voel ik me nog niet klaar voor.” Ook Lieke van der Wielen neemt afscheid, zij maakt de overstap naar Volley Tilburg. Hoe het team er komend seizoen uitziet is nog niet duidelijk. Tijdens de introductieperiode kan er zomaar nog iemand aansluiten.