Blessurespook achtervolgt New Heroes op weg naar Tsjechië

Jonathon Williams is niet met de selectie van New Heroes naar Tsjechië gereisd voor de wedstrijd tegen BK Pardubice in de FIBA Europe Cup van woensdagavond. De Amerikaanse forward is in Den Bosch achtergebleven met een kuitblessure.

Die liep Williams zondag op in de verloren thuiswedstrijd tegen ZZ Leiden (83-91) op toen hij neerkwam na een dunk. Volgens assistent-trainer Jeroen van Vugt had Williams al langer last van de kuit en heeft de ‘landing’ van zondag dat verergerd.

Scheurtje

De verwachting is dat de 28-jarige Amerikaan een scheurtje in zijn kuitspier heeft opgelopen en een aantal weken uitgeschakeld zal zijn. Een echo moet dat vandaag nader uitwijzen.

Met Williams komt het aantal geblesseerden in de selectie van New Heroes op drie. In de laatste oefenwedstrijd voorafgaand aan dit seizoen brak captain Stefan Wessels zijn hand. Hij speelde nog geen enkel officieel duel in deze competitie of Europacup.

Steven Cook

Steven Cook liep vorige week in de Europese thuiswedstrijd tegen het Russische Avtodor Saratov (93-97-verlies) een hersenschudding op en is voorlopig ook niet inzetbaar.

Vanwege de blessure van Wessels legde New Heroes onlangs Max van Schaik voor een maand vast als tijdelijke vervanger. De powerforward ontbrak zondag tegen Leiden echter ook omdat hij geveld was door griep en 39 graden koorts had. De verwachting is dat Van Schaik komende zondag in de thuiswedstrijd tegen de Dutch Windmills weer zal kunnen spelen. In de Europese wedstrijden is hij voorlopig sowieso nog niet speelgerechtigd.

Negen spelers

,,Het zit even echt niet mee”, zegt Van Vugt. ,,In de voorbereiding hadden wij ook al heel veel blessures. Hopelijk zullen we begin december eindelijk compleet zijn.”

New Heroes reisde met negen spelers af naar Tsjechië voor het duel met Pardubice. De Tsjechen kregen drie weken geleden in de eerste Europese groepswedstrijd van dit seizoen nog ruim klop in Den Boch: 91-58.