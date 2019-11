Blije Benito van de Pas: ‘Het WK is een bonus voor mij’

‘Big Ben’ was nog in Wigan - waar hij een van de drie winnaars was van het laatste kwalificatietoernooi, toen hij te horen kreeg dat hij het in de eerste ronde van het WK moet opnemen tegen de Duitser Gabriel Clemens. ,,Lastig, maar voor mij is het WK een bonus. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik er bij zou zijn”, aldus Van de Pas. Dat hij vervolgens op een andere Duitser kan stuiten, Max Hopp, boezemt de 26-jarige Tilburger geen angst in. ,,Ik heb hem al een keer verslagen tijdens een WK”, wist hij nog goed. Dat was het WK van 2016, toen ze in de eerste ronde tegenover elkaar stonden. Big Ben versloeg Hopp toen met 3-1 in sets.