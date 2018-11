Bliksemstart leidt Trappers naar zege in topper tegen Scorpions

Een paar minuten hadden de ijshockeyers van Tilburg Trappers vrijdagavond nodig om zich voor te bereiden op de vernietigende uithaal die ging volgen. Medekoploper Hannover Scorpions kreeg tussen de zesde en elfde minuut liefst vier treffers om de oren. Pas na een time-out en een goaliewissel kwamen de bezoekers in ijshal Stappegoor een beetje in de wedstrijd. Maar de kloof was toen dus al geslagen.

Captain Ivy van den Heuvel kon ondanks een blessure in zijn gezicht meedoen. Weliswaar met een masker, maar dat deerde hem niet. Integendeel; bij de eerste goal leverde de Bosschenaar de assist, de tweede maakte hij zelf. Nadat de gebroeders Mitch en Kevin Bruijsten ook ieder een doelpunt hadden meegepikt, deed Scorpions in de eerste periode nog iets terug in de eerste powerplay van de wedstrijd: 4-1.

Knokpartijtjes

Na 29 tellen in periode 2 drukte Trappers de hoop van Scorpions op een comeback al weer grotendeels de grond in, toen Mitch Bruijsten er 5-1 van maakte. Ook na de 5-2 even later bleef de voorsprong van de Tilburgers ruim. Door het uitlokken van knokpartijtjes probeerden de Duitsers het tij te keren, maar dat lukte niet.

In de derde periode waren de bezoekers nog wel een paar keer dicht bij de 5-3, maar toen het 6-2 en zelfs 7-2 werd halverwege de laatste periode, was definitief duidelijk dat er niets te halen was voor Scorpions in Tilburg, ook al scoorde de ploeg Hannover nog wel een keer: 7-3. Daarna bepaalde Ivy van den Heuvel de eindstand op 8-3. Trappers hoeft de koppositie in de Oberliga Nord nu niet meer te delen met Scorpions.