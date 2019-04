Bo Subr (Trappers): ‘Tijd om thuis te winnen van Landshut’

Trappers verloren dan wel twee keer in eigen hal, maar op bezoek bij Landshut wist het twee keer te winnen. De stand in de best-of-five is dus 2-2 en dinsdagavond valt in Tilburg de beslissing. Subr was tevreden over zijn ploeg in game 4, zondag in Landshut. ,,We scoorden vier keer in de eerste periode, maar hadden nog vaker kunnen scoren. Daarna liepen we tegen wat straffen aan waardoor we vaak in ondertal op het ijs stonden. Dus het is niet heel vreemd dat we geen doelpunten meer maakten. Bovendien ging Landshut, aangemoedigd door vijfduizend fans, enorm drukken in een poging de achterstand weg te werken. Ik vind dat wij dat goed hebben doorstaan.”