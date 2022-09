Bob van der Meer uit Rosmalen blijft nuchter ondanks ongekend honkbalsucces: ‘De landstitel doet me wel degelijk wat, maar zo ben ik’

Samen met zijn teamgenoten bleef Van der Meer na de wedstrijd een tijdje hangen op het thuispark in Bussum. ,,Pizza besteld”, zegt hij. ,,Daarna stappen in Hilversum. Ik drink bijna nooit alcohol. Heb dat niet nodig om me lekker te voelen. Ben vaak letterlijk de Bob. Zoals zaterdag. Na het stappen heb ik drie teamgenoten naar huis gebracht.”

Van der Meer is ook figuurlijk een nuchtere vent. Net als zijn meer ervaren broer Stijn van der Meer (29), die met het Rotterdamse Neptunus aan het kortste eind trok. Beide Van der Meer-boys zijn van: geen polonaise aan mijn lijf.

Quote Wij Van der Meers vinden het niet belangrijk wat andere mensen van ons vinden Bob van der Meer

,,Niet dat de landstitel me niks doet”, zegt de jongste van de twee broers. ,,Maar dat nuchtere zit in me. Het zit in mijn hele familie. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Stijn heeft dat nog een tikkie meer dan ik het heb. Maar goed, ik geniet wel van mijn eerste landstitel op het hoogste niveau. Dat gebeurt in betrekkelijke stilte, een beetje op de achtergrond. Anderen mogen op de voorgrond treden. Wij Van der Meers vinden het niet belangrijk wat andere mensen van ons vinden. We doen ons ding, en we zien verder wel. Dat wil niet zeggen dat ik over me heen laat lopen. Wanneer het nodig is, trek ik mijn muil open.”

Favoriet

De best-of-seven in de Holland Series mocht er wezen. Neptunus was favoriet voor de landstitel. HCAW had echter in de semi’s al afgerekend met Amsterdam. Dat gaf vertrouwen aan de ploeg van coach Danny Rombley, die als speler in 2011 met Oranje het WK won.

Volledig scherm Bob van der Meer in actie tijdens de wedstrijd HCAW - Neptunes. © Pro Shots / Erich Snijder

,,Voor het seizoen vroeg Danny aan ons wat het doel was”, zegt Van der Meer. ,,Elke speler wilde de Holland Series halen. Danny schudde met zijn hoofd. Nee, zei-ie, dat is niet genoeg, we gaan die Series winnen. Danny is belangrijk voor het team. Hij geeft ons ruimte om lol te maken. Maar hij pakt ons aan op de momenten, waarop we dreigen te verslappen.”

Formidabel

Het spel van HCAW stak verdedigend formidabel in elkaar. De Holland Series leverde mede daardoor een eindstand van 4-0 op. HCAW kreeg in die vier wedstrijden vier runs tegen. Dat is in het honkbal een ongekend klein aantal.

De startende pitchers Lars Huijer, Dennis Burgersdijk en Jim Ploeger waren min of meer ongenaakbaar. Huijer werd uitgeroepen tot MVP (most valuable player, red.) van de Holland Series. ,,Niemand had verwacht dat wij het zouden redden”, aldus Van der Meer, die in Amsterdam verpleegkunde studeert. ,,Eerlijk gezegd, wij ook niet. Maar we maakten nauwelijks fouten. Het onderlinge vertrouwen was groot. En wij waren gretiger dan Neptunus.”

Honkbalacademie

Van der Meer begon bij Gryphons in Rosmalen. Hij werd vervolgens verder opgeleid aan de honkbalacademie Bixie in Eindhoven. Daarna ging hij ballen voor Twins uit Oosterhout, waarmee-ie de hoofdklasse haalde.

Vier jaar geleden stapte Van der Meer over naar HCAW. Het behalen van de landstitel houdt ook in, dat HCAW Europa Cup gaat spelen. ,,De eerste keer voor mij”, zegt de landskampioen. ,,Een week met het team op pad. Naar Italië of zo. Honkbal is gewoon leuk. Ben een echte liefhebber van dit spel. Ik blijf daarom ook zo lang mogelijk spelen.”