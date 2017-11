Boeiend ijshockeygevecht levert Trappers zestiende zege op rij op

Boeiend ijshockeygevecht

Het was een boeiend ijshockeygevecht, zondagmiddag. Halle kon direct na de start van periode 2 op 0-2 komen door twee fouten in de Trappers-defensie, kort achter elkaar. Daarna was het vooral Trappers dat het spel bepaalde en naarstig op zoek ging naar de gelijkmaker. Mooi was het allemaal niet, maar na veertig minuten had Trappers de achterstand omgebogen in een 2-1 voorsprong. Alexei Loginov en (hard schot) en Mickey Bastings in een 5-3-powerplay waren de doelpuntenmakers voor Trappers.