Boerendochter Lianne van Sleeuwen droomt van handbalschaal: ‘Ja, in mei staan we daar...’

HC Tilburg houdt de schade beperkt tegen Kampong

25 september HC Tilburg staat ook na de vierde speelronde in de hoofdklasse nog op nul punten. Niet geheel onverwacht, want er stonden tot dusverre uitsluitend duels met topploegen op het programma. Vrijdagavond was Kampong te sterk in Tilburg: 2-4.