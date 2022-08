‘Boksende boekhouder uit Liempde’ van 120 kilo wil wereldtitel bij de zwaargewichten

Hij begon als manneke van 12 te boksen in Maaskantje. Stan Bertens (21) is inmiddels 1.98 meter, en hij weegt 120 kilo. De boksende boekhouder uit Liempde wil wereldkampioen der zwaargewichten worden.

Hij maakte onlangs indruk tijdens de Box Cup. Bertens verloor nipt zijn eerste partij, maar hij verkocht zich prima in Eindhoven. Zijn overwinnaar was trouwens niemand minder dan de Duitser Emanuel Odiase. Deze zwaargewicht is nog groter en zwaarder dan Bertens. En Odiase werd eerder niet voor niets ingevlogen door topboksers Anthony Joshua en Deontay Wilder om met hen te sparren in de aanloop naar een wereldtitelgevecht.

Quote Verliezen is op dit moment niet zo van belang. In deze fase van mijn carrière moet ik vooral ervaring opdoen Stan Bertens (21), bokser

,,Met een beetje meer ervaring had ik Odiase gepakt”, zegt Bertens. ,,Die partij was voor mij een bevestiging dat ik goed bezig ben. Ik heb veertien officiële wedstrijden gebokst. Tien gewonnen, vier verloren. Maar verliezen is op dit moment niet zo van belang. In deze fase van mijn carrière moet ik vooral ervaring opdoen. Je kunt uit verlies meer leren dan uit winst. Als je wint, sta je in de euforie niet echt stil bij het verloop van de partij. Als je verliest, ga je de kamp analyseren. Straks, wanneer ik prof ben, wordt winnen een stuk belangrijker. Ja, ik wil wereldkampioen in het zwaargewicht worden.”

Volledig scherm Stan Bertens (in het rood) in actie bij de Eindhoven Box Cup tegen Emanuel Odiase. © Anette van de Goor/DCI Media

Moeder Yvonne vond het niet fijn dat zoonlief ging boksen. ,,Ons pap bokste vroeger”, aldus Bertens jr. ,,Ons mam vond het al eng wanneer hij in de ring stapte.” Carlo Bertens nam zijn zoon toch mee naar de boksclub in Maaskantje. Daar bleek junior wat in zich te hebben. Na ruim vier jaar verkaste hij naar Boxing Gym Holzken in Eindhoven. ,,Ze hadden het in Maaskantje goed met me voor”, herinnert Bertens zich. ,,Erik Hoezen en Leon van Breugel brachten me naar Paul Holzken, omdat hij veel meer ervaring had. Erik Leijtens traint me in Eindhoven. Mijn moeder? Ze heeft respect gekregen voor de bokssport. Ze ziet wat ik er allemaal voor moet doen en laten.”

Trampolineparken

Bertens is boekhouder bij een bedrijf dat onder meer trampolineparken produceert. ,,Leuk werk”, zegt-ie. ,,Je bent de hele week bezig met sporten, je traint elke dag. Maar je moet je geest blijven prikkelen, vind ik. Dat doe ik op mijn werk. Fijn ook, dat deze baan niet zwaar is. Als je in de bouw werkt, ga je ’s avonds minder makkelijk naar de training.”

Quote Wanneer je er in de voorberei­ding alles aan gedaan hebt, geeft die loop naar de ring het mooiste gevoel van de wereld Stan Bertens (21), bokser

Waarin zit ’m de aantrekkelijkheid van het boksen voor een beoefenaar ervan? ,,Je leert omgaan met spanning”, antwoordt Bertens. ,,Ja, ook wel met angst. De loop naar de ring. Van de ene kant denk je: waar ben ik in godsnaam mee bezig? Maar wanneer je er in de voorbereiding alles aan gedaan hebt, geeft die loop naar de ring het mooiste gevoel van de wereld. Je krijgt zelfvertrouwen door het boksen. En als je er goed mee bezig bent, bouw je een persoonlijkheid op. Ik vind dat het allerbelangrijkste.”

Er zijn weinig superzwaargewichten in boksland. De afgelopen twee jaar stond Bertens zonder te boksen in de finale van het NK +95 kilo. Maar die finales hoefde-ie ook niet te boksen. ,,De eerste keer naaide mijn tegenstander er vlak voor de finale uit”, zegt Bertens lachend. ,,Zijn vrouw ging bevallen, zei-ie. Nou, een maand later was dat kindje er nog niet. En afgelopen NK kwam mijn tegenstander niet opdagen, zonder zich af te melden. Dan weet je het wel.”