Bokser Harutjunjan herenigd met oude trainer: ‘We weten allebei dat een wereldtitel er nog in zit’

In 2001 liep er een groot talent de boksschool van Henni Mandemaker in Den Bosch binnen. De toen pas 12-jarige Rafaël Harutjunjan, in 1988 geboren in het Armeense Spitak, woonde net in Vught. Zijn ouders sloegen vlak na zijn geboorte op de vlucht vanwege de aardbeving in Armenië en belandden via Oekraïne en Siberië en diverse asielzoekerscentra in Vught.