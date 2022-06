Bondscoach Menno van den Heuvel na EK-titel in Helsinki met 61 bowlingballen weer terug in Maren-Kessel

,,Nee, ze zijn achter in de auto niet gaan rollen. Al die bowlingballen zitten gelukkig in tassen. Er was een maximum van negen eigen ballen per persoon. Ze wegen zeven kilo per stuk. Reken het gewicht zelf maar uit. Ik wil toch ook een beetje veilig over de weg met m’n bus.”

Terwijl de Europees kampioenen team-bowlen al lang en breed in Nederland zijn, kwam bondscoach Menno van den Heuvel (51) na een 3-daagse reis van 1600 kilometer en een urenlange boottrip van Finland naar Stockholm in de nacht van woensdag op donderdag thuis in Maren-Kessel. ,,Ik wilde er met m’n dochter Gu-Anne nog een mini-vakantie aan vastplakken”, zegt hij. ,,Ik heb onderweg veel telefoontjes gehad. Van die vakantie kwam na die Europese titel niet zo veel meer terecht.”

Thuis in Maren-Kessel hangt een spandoek met een foto van de kersverse kampioenen bij z’n oprit. De veelal jonge oranje-bowlers werden zondag na 25 jaar zonder EK-medailles in Helsinki onverwacht Europees kampioen bij het onderdeel Team-event. Van den Heuvel: ,,Dit EK is onderweg een aantal keer door mijn hoofd gegaan. Op het laatste moment viel een routinier af. Kenneth Ramos werd zijn vervanger. Niet de minste; hij is regerend Europees jeugdkampioen. Hij was een sleutelspeler in de teamfinale tegen Italië.”

Te veel respect

De eerste evaluatie onderweg leerde de Brabantse bondscoach dat z’n jonkies aanvankelijk te veel respect en ontzag voor sommige tegenstanders van de 25 landen hadden. ,,Er deden zo’n twintig broodspelers mee die van het PBA-bowlen in Amerika leven”, zegt hij. ,,Onze jongens waren onder de indruk van de wereldtop. Ze brachten bij de singles, dubbels en trio’s niet wat ze normaal kunnen brengen.”

In de belangrijke teamfinale werd Italië technisch en tactisch meer en meer onder druk gezet. ,,De wedstrijd kantelde”, analyseert Van den Heuvel. ,,Het geloof kwam terug bij Oranje. De ploeg ging steeds meer voor goud. Toen we wonnen was er een tranendal van vreugde; heel speciaal.”

Volledig scherm Het Nederlands Team in actie tegen Zweden tijdens de halve finale van het EK in Helsinki. © Gu-Anne van den Heuvel

Van den Heuvel is drie jaar bondscoach. ,,Samen met Ron van den Bogaard. Ik ben gevraagd door de toenmalige spelersgroep. Heb zelf van 1996 tot en met 2008 in de nationale selectie gebowld. Mijn resultaten bij oranje uit het verleden? Dit gouden EK is mijn beste ‘prestatie’ ooit.”

,,Het kampioenschap in Finland was na het EK in 2019 in München pas mijn tweede evenement als bondscoach. De strijd om de Europese titel werd vanwege de pandemie steeds uitgesteld. Ik heb lang met mijn mondmasker op thuis gezeten”, grapt hij. ,,Je probeert ondanks corona toch wat te blijven trainen en contact te houden met het team. Bowling is horeca. De banen zijn vaak dicht geweest. Soms zie ik een jeugdig talentje. Denk ik: hé die is ineens een kop groter geworden.”

Het eerstvolgende evenement waar de liefhebber nu naar uitkijkt is het mixed wereldkampioenschap in november in Australië. Het is vanwege de krappe financiën nog niet zeker of de Nederlandse mannen en vrouwen daar aan deel kunnen nemen. ,,De reis en het verblijf zijn te duur voor de Nederlandse Bowling Federatie (NBF). Daar moet eventueel een sponsor of andere funding voor komen. Het zou goed zijn als we ons als Europees kampioen met de wereldtop kunnen meten, ons daar laten zien. Nee, ik heb Ik die wereldtitelstrijd aan de andere kant van de wereld nog niet helemaal uit mijn hoofd gezet.”