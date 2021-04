Bondscoach Rob Ehrens van springruiters: ‘Lastig om team in een flow te krijgen’

Eindelijk goed nieuws voor de springruiters. Het ziet er nu echt naar uit dat Indoor Brabant The Dutch Masters vanaf 23 april doorgaat in de Brabanthallen van Den Bosch. De paardenlockdown die werd ingesteld vanwege het gevaarlijke rhinovirus wordt volgende week opgeheven.

Wereldruiterbond FEI gaf afgelopen weekend groen licht voor het organiseren van internationale paardensportwedstrijden vanaf 12 april.

Bondscoach Rob Ehrens van de Nederlandse springruiters reageert opgelucht op het nieuws. ,,De laatste maanden ging de hele wedstrijdkalender op de schop. Wedstrijden werden verplaatst of sneuvelden helemaal. Dan is het het nu heel fijn dat Indoor Brabant doorgaat. De ruiters zijn heel blij dat ze in Den Bosch kunnen rijden, eindelijk een wedstrijd van topniveau.”

In het weekend (23-25 april) waarin oorspronkelijk het NK springen in Mierlo op de agenda stond en dat tevens het startsein zou zijn voor het buitenseizoen, springen de topruiters nu in de overdekte Brabanthallen. Voor de dressuurruiters bleek deze datum geen haalbaar kaart. Met het oog op de voorbereidingen op de Olympische Spelen richten zij zich specifiek op het buitenseizoen. Dit jaar is er derhalve geen wereldbekerwedstrijd dressuur in Den Bosch.

Niet makkelijker

Springbondscoach Ehrens is opgetogen dat hij zijn ruiters wel in actie ziet in de Brabanthallen, maar hij vraagt zich ook hardop af hoeveel wedstrijden er hierna nog komen. ,,Ja ik maak me wel zorgen. Het hele selectiegebeuren wordt er niet makkelijker op”, zegt Ehrens die al bijna twintig jaar bondscoach is. ,,Ik denk dat de fitheid van de paarden nog niet het grootste probleem is. De ruiters hebben dat thuis goed voor elkaar. Ze houden hun paarden ‘fit to compete’. Al is er natuurlijk wel een wezenlijk verschil tussen een training thuis en wedstrijden tegen wereldtoppers.”

Zorgen

Ehrens zegt zich de meeste zorgen te maken over de wijze waarop hij zijn springteam in een winning mood krijgt. ,,Om een gooi te kunnen doen naar medailles, moet ik het team wel in een flow krijgen. Er moet een bepaalde dynamiek in het team komen. En dat kan alleen door goede prestaties. Daarom is het zo belangrijk dat we in aanloop naar Tokio wedstrijden kunnen rijden. Er zijn nog maar enkele landenwedstrijden voordat ik mijn olympische selectie begin juli moet bekendmaken. We reizen in ieder geval met twee verschillende teams naar Sankt Gallen (begin juni) en La Baule (medio juni). Verder ziet het er ook naar uit dat CHIO Rotterdam begin juli doorgaat.”

Mochten de ruiters onverhoopt te weinig in actie komen in aanloop naar de Olympische Spelen dan zal Ehrens kijken naar ‘in het verleden behaalde resultaten’. ,,Voor onervaren paarden wordt het dan heel lastig om de in olympische selectie te komen.”