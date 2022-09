Bonte mix van Cues&Darts wil biljartstunt gaan herhalen

Van de tien biljarters die op de spelerslijst staan van de Tilburgse formatie, komen er elke wedstrijd vier in actie. Leidt dat niet tot veel teleurstellingen? Huub Wilkowski, een van de vaste krachten, beweert dat dat niet het geval is. ,,Een jongen als Nick Zuijkerbuijk staat op de lijst als echte reserve, voor het geval we echt in de knel komen door ziekte en zo. En verder gaat iedereen wel aan een aantal wedstrijd komen, omdat we met de kern van dit team ook in Frankrijk en Duitsland aan de competitie meedoen. Soms overlappen die speeldagen elkaar en dan moeten we ons zodanig verspreiden dat we overal een representatief team op de been brengen.”

Nieuwkomer

De enige nieuwkomer in de selectie is de Turk Omer Karakurt, die de Duitse afzwaaier Dustin Jäschke vervangt. ,,Nee, die is niet via onze Tilburgse Turk Volkan Cetin bij ons terecht gekomen”, vertelt Wilkowski. ,,Ik heb contact met Omer gelegd toen ik hem in de Duitse competitie tegenkwam. Hij wilde ook graag in de Nederlandse eredivisie gaan spelen. En met zijn moyenne van rond de 1.5 is hij natuurlijk welkom bij ons. Al zal ook hij niet veel wedstrijden spelen. Maar bijvoorbeeld wel in de speelronde vlak voor de Wereld Beker driebanden in Veghel eind oktober. Dan is hij sowieso in de buurt.”

Quote Afgelopen competitie waren we de verrassing met onze derde plek en dus nacompeti­tie Huub Wilkowski

Zuijkerbuijk en Karakurt zullen zeker niet aan het vereiste minimum-aantal van elf gespeelde competitiewedstrijden (50 procent) komen om mee te mogen doen aan de play-offs. ,,Als we die halen, maar dat is wel ons doel”, vertelt Wilkowski. ,,Afgelopen seizoen waren we de verrassing van de competitie met onze derde plek en dus nacompetitie. In de nieuwe opzet doen daar vier ploegen aan mee. Dat zou moeten kunnen voor ons. En dan gaan we proberen om de Spanjaard Ruben Legazpi of de Spaanse Colombiaan Robinson Morales speelgerechtigd te krijgen voor de play-offs, en liefst allebei. Maar het zal met hun drukke agenda's best lastig worden om ze allebei elf keer in actie te laten te laten komen in de reguliere competitie.”

Regionale derby

Zondag (vanaf 13.00 uur) komt op de openingsdag van de competitie het team van Woonwonder Oosterhout op bezoek in Tilburg. Wilkowski weet al wie er gaan spelen. ,,Bij ons zijn dat Ruben Legazpi, Pierre Soumagne, ikzelf en Wesley de Jaeger en de tegenstander komt met Carlos Crespo, Erwin Kivits, Harrie van de Ven en Frank Martens.”

De eredivisie driebanden bestaat dit seizoen uit de volgende 12 teams: SIS (Uden, kopman: Dick Jaspers), Bousema (Lochem, kopman: Martin Horn), Cues&Darts/Xtreme (Tilburg, kopman: Ruben Legazpi), Dallinga (Sluiskil, kopman: Frédéric Caudron), J&F Auto's (Den Haag, kopman: Jeffrey Jorissen), A1 Biljarts (Apeldoorn, kopman: Javier Palazón), Team Eekhoorn (Oosterhout, Peter Ceulemans), Stichting Topbiljart Zundert (kopman: Roland Forthomme), Dekker Keukens (Sprundel, kopman: Tayfun Tasdemir), Woonwonder Oosterhout (kopman: Berkay Karakurt), Post Luchtkanalen (Rosmalen, kopman: Leslie van Neyen).