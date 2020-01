Boomgaardt en Paumen nieuw trainersduo hockeysters HC Tilburg

Hoofdcoach Martin van de Rakt en assistent Roy Bax maken bij de hockeysters van HC Tilburg plaats voor Ageeth Boomgaardt en Maartje Paumen. Zij komen over van de koploper uit de promotieklasse, MOP uit Vught.

Binnen een week na het eerste gesprek zetten hoofdcoach Boomgaardt en haar assistent Paumen hun krabbel onder een driejarig contract. Voorzitter Rob Kluyt is verheugd met hun komst. ,,We hebben een grote slag geslagen. Ageeth en Maartje passen binnen onze visie op de toekomst. In goed overleg is besloten afscheid te nemen van Martin en Roy.”

Voor Boomgaardt en Paumen was het geen harde eis om samen aan een nieuw hockeyavontuur te beginnen, die voorkeur kreeg het wel. De benadering vanuit de club om als duo naar de Oude Warande te komen, sprak beiden aan en vormde de trigger om in gesprek te gaan. ,,Het voelde prettig en daarom willen we deze uitdaging graag aangaan”, zegt Boomgaardt.

Ze zijn ook afzonderlijk gepolst voor een ander avontuur waarmee hun wegen zouden scheiden, maar die boot hielden ze af. Ook een contractverlenging behoorde tot de mogelijkheden. Toen HC Tilburg op hun pad kwam, wisten ze dat de Oude Warande hun nieuwe werkterrein zou worden.

Voor nu tellen alleen de werkzaamheden voor MOP, waarmee de titel en promotie naar de hoofdklasse bewerkstelligd moet worden. De spelersgroep is deze avond ingelicht. ,,De spelersgroep verdient voor de volle honderd procent onze passie en vakkundigheid”, stelt Boomgaardt. Paumen vult aan: ,,Het zal best impact hebben. Dit is niet leuk, maar hoort erbij.”

Delmée en Dijkshoorn