Bossche basketbalclub New Heroes en coach Silvano Poropat gaan uit elkaar

Silvano Poropat is geen hoofdtrainer meer van New Heroes. De Kroatische trainer en de Bossche basketbalclub zijn gezamenlijk overeen gekomen om per direct uit elkaar te gaan, zo maakten beide partijen maandag bekend.

,,De samenwerking was wel goed, maar niet goed genoeg", zei clubeigenaar Bob van Oosterhout. ,,Dat gevoel hadden wij allebei", onderschreef Poropat zijn woorden.

De conclusie werd getrokken toen Van Oosterhout en Poropat zaterdag samen rond de tafel zaten, nadat eerder op de dag met de hele selectie de Bossche burgemeester Jack Mikkers nog was bezocht.

Van Oosterhout en Poropat willen niet zeggen of de coach ontslagen wordt, of dat hij zelf opstapt. ,,Zie het maar net zoals een huwelijk dat niet helemaal honderd procent is. We gaan gewoon uit elkaar."

Ongelukkig moment

Het vertrek van Poropat komt op een erg ongelukkig moment voor New Heroes. De Bossche basketbalclub werkte maandag de eerste training voor het nieuwe seizoen af. Die werd nu geleid door assistent-coach Jeroen van Vugt. Voorafgaand aan de training werd de spelersgroep ingelicht over het vertrek van Poropat.

,,We hopen zo snel mogelijk een nieuwe hoofdcoach aan te stellen", zei Van Oosterhout. Tot die tijd neemt Van Vugt de taken waar.

Jos Frederiks

Het vertrek van Poropat komt vier dagen na het opstappen van technisch directeur Jos Frederiks. Toch hebben beide zaken niets met elkaar te maken, zegt Van Oosterhout. ,,Het valt heel ongelukkig samen, dat wel."

Frederiks vertrekt bij New Heroes omdat hij meer tijd nodig zegt te hebben voor zijn eigen bedrijf Createment.

Pieken en dalen

Poropat zou dit seizoen aan zijn tweede jaar beginnen als hoofdcoach in Den Bosch. Zijn eerste seizoen verliep allesbehalve gelukkig. Na een jaar met pieken en dalen werd New Heroes onder zijn leiding al in de kwartfinales van de play-offs uitgeschakeld door Rotterdam.

Daarnaast werd Poropat gedurende het seizoen voor drie wedstrijden geschorst na een woedeuitbarsting richting de arbitrage. Toch besloten New Heroes en de coach meteen na het seizoen om nog een jaar verder te gaan.

,,Omdat we hetzelfde karakter hebben, vechters zijn en geen weglopers. Silvano is een topcoach, dat heeft hij in Duitsland bewezen. We wilden er per se samen iets van maken", zei Van Oosterhout.

Klik

Zaterdag volgde evenwel de conclusie dat de klik toch niet honderd procent was. ,,En dan moet je zo verstandig zij om er toch een punt achter te zetten", aldus Van Oosterhout. Poropat knikte. ,,Niet samen doorgaan blijkt toch voor beide partijen het beste."