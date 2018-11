Bossche clubheld Wout van Dongen is 'een mannetje van alles’

'Een mannetje van alles' zo wordt Wout van Dongen (79), de clubheld van de Bossche atletiekvereniging O.S.S.-VOLO, omschreven. Een beschrijving die past bij Van Dongen. De vrijwilliger is coördinator van de jeugdtrainers, verantwoordelijk voor de materialen en actief in de wedstrijdorganisatiecommissie.

,,Je hebt niet alleen de gebruikelijk vergaderingen, maar moet ook draaiboeken maken, contact hebben met andere partijen, het parcours uitzetten en vrijwilligers regelen", zegt Van Dongen over zijn taken. ,,Ik ben er zo'n twintig tot dertig uur in de week mee bezig. Vooral het regelen van mensen is lastig. Bij een evenement willen ze best een keer helpen, maar ze willen niet iets structureel doen. Dus moet je iedere keer opnieuw mensen zoeken."

Al die uren vrije tijd die Van Dongen erin stopt, maakt dat hij een echte clubheld is, maar daar doet de vrijwilliger het niet voor. ,,Belangrijker is dat ik de kans heb gekregen om de vereniging te promoten en hopelijk levert het ook nog extra vrijwilligers op, dat zou mooi zijn. Mocht ik winnen dan gebruiken we de geldprijs voor materialen. Als atletiekvereniging heb je veel nodig en moet je blijven vernieuwen."

Afbouwen

Zelf behoort Van Dongen niet meer tot de categorie jeugd, afgelopen maandag werd hij 79. ,,Ik ben mijn vrijwilligerswerk aan het afbouwen, maar dat valt toch een beetje tegen. Het blijft lastig om vrijwilligers te vinden die het willen overnemen. Zelf heb ik er altijd veel plezier in gehad en heb dat nog steeds. Als trainerscoördinator geef je ook zelf training. Ik ben met de jeugd uit alle leeftijdscategorieën bezig. Je ziet ze plezier hebben. Dat is mooi om te zien en het schijnt me jong te houden", zegt de clubheld met een lach.

Voor 'het mannetje van alles' begon het zo'n kleine 25 jaar geleden bij de vereniging, toen hij naar Den Bosch verhuisde. ,,Vroeger heb ik gejudood en toen ik nog in Deventer woonde ging ik joggen. Dus ik had wel een goede conditie. Toen we in Den Bosch gingen wonen, wilde ik een marathon lopen. Dus besloot ik me aan te melden. Daar kon ik samen lopen en onder begeleiding trainen. Uiteindelijk heb ik drie keer de marathon van Rotterdam gelopen en ben ik blijven hangen bij de vereniging."

En is hij zelf nog sportief? ,,Op dinsdag- en donderdagmorgen loop ik met zo'n 25 andere (bijna) gepensioneerden. We zijn nooit compleet, maar het is een sociaal gebeuren. Voor mij is het echt ontspanning, ik hoef dan niet aan andere dingen te denken."

Hoe gaat het in zijn werk?

