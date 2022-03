Bossche golfer Kouwenaar wil de komende jaren een slag slaan: ‘Tijdens wedstrijden moet je spelen alsof je een koning bent’

,,Ik heb vrienden die nog studeren", vertelt Kouwenaar midden in het gesprek. ,,Als zij genoeg leren voor een toets, halen ze daar negen van de tien keer een voldoende voor. In de topsport is het anders. Daar kun je er werkelijk alles tot in de puntjes perfect doen, en toch er totaal niet aan te pas komen.” Lachend: ,,Maar ja, topsport hè.”